Крымские коммунисты: Забота о ветеранах должна распространяться и на детей войны

Доплаты к пенсии "детям войны" ежемесячно должны составить по 5 тысяч рублей. Фото: Реском КПРФ

В ближайшем будущем главными героями 9 Мая станут дети войны. Их руками ковалась победа в тылу, именно на их плечи легло восстановление страны в послевоенное время.

- Категория «дети войны» остается забытой, - отметил КП-Крым лидер крымских коммунистов и руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК Сергей Богатыренко. - Пытаемся, чтобы ее выделили отдельно, но пока этого не получается. Мы прекрасно понимаем, что участников войны с каждым годом становится все меньше и меньше. И не за горами то время, когда все внимание будет уделяться детям войны.

С 2020 года на рассмотрении в Госдуме находится законопроект КПРФ «О детях войны», приравнивающий тех, чье детство прошло в военные годы, к труженикам тыла с ежемесячной доплатой к пенсии в 5 тысяч рублей. В 36 регионах РФ подобные законы приняты на уровне субъекта. Всего в стране насчитывается около 11 миллионов человек, подпадающих под категорию «дети войны».

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