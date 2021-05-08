Погода в Крыму на 8 мая: дождь, гроза и тепло до +26°

На полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 мая на Крымском полуострове, как и накануне, местные синоптики ставят в известность о штормовом предупреждении и высокой пожарной опасности. Все это великолепие гармонично дополняют дожди и грозы.

В Симферополе дождь, днем столбик термометра поднимется до +24°…+26°, юго- западный ветер, скорость которого 15-20 метров в секунду.

В Алуште и Ялте также дождь, возможна и гроза. На ЮБК хозяйничает юго-западный ветер 15-20 метров в секунду. Днем тепло +22°…+24°.

В Евпатории гроза, дождь. Днем воздух прогреется до +24°, юго-западный ветер до 20 метров в секунду.

Погода в Судаке и Феодосии: юго-западный ветер 15-20 метров в секунду, переменная облачность, днем тепло до +24°.

Вода в Черном море у берегов Крыма +12°… +15°.

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