Погода в Крыму на 9 мая: грозы, дожди и тепло до +17°

На полуострове не совсем праздничная погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 мая на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность. Все это великолепие идет в комплекте с сыростью и молниями.

- Утром 9 мая в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с., - прогнозирует Крымский гидрометеоцентр.

В Симферополе дождь, днем столбик термометра опустится до +14°…+16°, будет дуть юго- западный ветер, скорость которого составит 15-20 метров в секунду.

В Алуште и Ялте облачно, все тот же вездесущий норд-вест 10-15 метров в секунду. Днем тепло +15°…+17°.

В Евпатории облачно. Днем воздух прогреется до +13…15°, скорость северо-западного ветра до 17 метров в секунду.

Погода в Судаке и Феодосии: дождь, гроза, опять норд-вест до 15 метров в секунду. Днем тепло до +15…17°.

Вода в Черном море у берегов Крыма +11°… +14°.

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