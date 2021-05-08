Жители Симферополя организовали торжество для ветеранов ВОВ

Великая Отечественная война (22 июня 1941 – 9 мая 1945) – война СССР, начавшаяся с вторжения на советскую территорию войск гитлеровской Германии и её европейских союзников, которая закончилась освобождением от фашизма стран Центральной и Восточной Европы. Фото: Архив "КП"

Жители многоэтажного дома в Симферополе, на проспекте Победы с номером 76, провели торжественный концерт для ветеранов и детей войны, живущих в округе.

Мероприятие организовано в честь 76-ой годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне. Об этом сообщило «КИА».

Идея провести праздничное мероприятие принадлежит жильцам МКД и домовому комитету девятиэтажки, который помог в разработке сценария. Принимали участие как взрослые, так и дети.

Стихи и песни звучали на фоне голоса главного диктора советских радиостанций Левитана. Для концерта подготовили плакаты с фотографиями военной хроники, организовали большую выставку с рисунками детей, принесли цветы.

Для гостей исполнил известную песню «День Победы» симферопольский хор «Поющие сердца». Кроме того, детям войны вручили подарки от имени совета дома.

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