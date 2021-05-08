Самолет, вылетевший из Симферополя, с неисправностью в управлении штатно посадили в Шереметьево

Пассажирский самолет совершил посадку с неисправным шасси. Фото: Архив "КП"

Самолет, вылетевший из Симферополя в Москву, штатно приземлился в аэропорту Шереметьево в пятницу вечером. При заходе на посадку на борту сработал датчик неисправности шасси. Об этом сообщил ТАСС.

Пострадавших не было.

- К месту высадки пассажиров его будут буксировать тягачом, – цитирует издание информированный источник.

Уточняется, что полет также проходил в штатном режиме. У самолета Airbus A321 перед посадкой сработал датчик неисправности управления носовой стойки шасси.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Симферополя приземлился самолет также с неисправным шасси. Борт летел из Симферополя в Москву.

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