Экстренная информация от МЧС: Возможны смерчи в Черном море

Несмотря на потепление в Крыму, 9-го мая в Сочи погода ухудшится. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Есть опасность формирования смерчей над Черным морем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Возникновение разрушительного природного явления возможно 9 и 10 мая на участке Магри – Веселое в Сочи.

Региональный гидрометцентр прогнозирует, что 9 мая на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

- На реках не исключены подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема, – говорится в сообщении.

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