Экстренная информация от МЧС: Возможны смерчи в Черном море

Несмотря на потепление в Крыму, 9-го мая в Сочи погода ухудшится.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Есть опасность формирования смерчей над Черным морем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Возникновение разрушительного природного явления возможно 9 и 10 мая на участке Магри – Веселое в Сочи.
Региональный гидрометцентр прогнозирует, что 9 мая на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.
- На реках не исключены подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема, – говорится в сообщении.
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