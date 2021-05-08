Арки Крымского моста теперь светятся цветами флага России

Система подсветки работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Фото: пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань".

Подсветку арки Крымского моста сделали из цветов российского триколора ко дню празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Арки прошли модернизацию: на автодорожном и железнодорожном пролетах появились дополнительные светильники. Новое декоративное освещение теперь можно увидеть со стороны Черного и Азовского морей. Иллюминация одинаково видна с разных ракурсов.

Рисунок выполнен из диодных светильников и просматривается с берегов Керченского полуострова, однако мешать автомобильному движению не будет.

В ходе работ, которые шли три месяца, использовали более 11 километров кабеля и свыше 3 тысяч светильников.

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