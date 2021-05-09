Сергей Аксенов возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Симферополе

Крым понес тяжелейшие потери во время войны. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте

Глава республики принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

По его словам, самый великий праздник – День Победы, в честь которого утром 9-го мая он возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» и обелиску на Симферопольском военном мемориальном кладбище по улице Старозенитной.

Ценой колоссальных потерь советский народ одержал победу. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте

- Это день памяти и уважения к нашим ветеранам и к тем, кто не вернулся с полей сражений. Судьба каждого из них – это пример колоссального подвига, – написал глава Крыма.

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