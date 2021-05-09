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Общество9 мая 2021 16:20

В Крыму на днях опять похолодает

Температура снизится 10-11 мая
Елизавета КВАЧКОВА
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Тепло приходит медленно.

Тепло приходит медленно.

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На полуостров в ближайшие несколько дней опять придут заморозки. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в главном управлении МЧС по РК.

- Ночью и утром 10 и 11 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус двух градусов, – говорится в сообщении.

9 мая в Крыму температура не поднимется выше 17 градусов тепла, кое-где пройдут дожди.

Ранее сообщалось, что в город-герой пришла настоящая весна: на 3 мая без осадков и температура воздуха до +21.

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