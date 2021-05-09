В Крыму на днях опять похолодает

Тепло приходит медленно. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На полуостров в ближайшие несколько дней опять придут заморозки. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в главном управлении МЧС по РК.

- Ночью и утром 10 и 11 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус двух градусов, – говорится в сообщении.

9 мая в Крыму температура не поднимется выше 17 градусов тепла, кое-где пройдут дожди.

Ранее сообщалось, что в город-герой пришла настоящая весна: на 3 мая без осадков и температура воздуха до +21.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50