В пожаре погиб житель деревянного МКД в Бахчисарае

Погибший злоупотреблял спиртными напитками. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

В крымском селе Табачное в Бахчисарайском районе произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по РК.

Деревянный дом загорелся в ночь на 9 мая. В этом строении, которое располагается на улице Школьная, огонь уничтожил 13 квартир и забрал одну человеческую жизнь. Сейчас следственный комитет изучает детали гибели 64-летнего жителя села Табачное.

Пока сотрудники СК полагают, что источник пожара находится внутри дома, но точная причина только выясняется.

Сообщение о пожаре поступило в 22.50. Обитатели дома без посторонней помощи покинули жилые площади. Пожар тушили 57 человек всю ночь, полностью локализовать пламя удалось только к утру.

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