В Гагаринском парке Симферополя организовали выставку военной техники

Во время проведения выставки волонтеры раздают посетителям парка георгиевские ленты. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".
Выставка военной техники в столице полуострова, посвящённая Дню Победы, пользуется большой популярностью. В этом году она проходит в Гагаринском парке. Жители и гости Симферополя с удовольствием посещают ее, чтобы увидеть образцы боевых машин. Об этом сообщили в администрации города.
Раньше выставка проходила на площади Ленина, но сейчас там реконструкция.
Среди выставленных экспонатов:
- 120мм миномет 2С12А «САНИ»
- 125мм гаубица 2А65 «МСТА-Б»
- УАЗ «Пикап»
- 122мм реактивная СЗО 2Б26 «Град-1»
- БТР-80У
- универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-К» и многое другое.
Технику можно не только посмотреть – разрешается залезать верхом и даже внутрь. Конечно, от такого аттракциона больше всего в восторге дети, которые не скрывают своих эмоций. Всю интересующую информацию можно получить от военных-гидов.
На территории парка кроме выставки также появилась «Стена памяти» и мобильный пункт отбора, где молодые люди могут поинтересоваться об условиях службы в Российской армии по контракту.
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