В Симферополе поймали двух воров спортивных товартов

Записи с камер в видеонаблюдения помогли полиции поймать преступников. Фото: Архив "КП"

В Симферополе задержали подозреваемых в совершении краж из магазинов спорттоваров, сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Представители двух сетевых магазинов обратились в полицию с заявлением о краже спортивной одежды. Из одного торгового зала вынесли имущество на сумму 65 тысяч рублей, из другого – около 15 тысяч рублей.

Полицейские уже задержали воров, быстро определив их по записям с камер видеонаблюдения: ими оказались 42-летний мужчина, временно проживающий в столице Крыма, и 43-летняя жительница Севастополя.

Полиция обыскала дома задержанных, где нашла все украденные вещи. Награбленное имущество изъяли и вернули в магазины.

Максимальное наказание, которое могут получить злоумышленники – 2 года тюрьмы.

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