Погода в Крыму на 10 мая: норд-вест и тепло до +18°

В Крыму похолодало. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 мая, ночь и утром, на Крымском полуострове, синоптики обещают заморозки до 2°. Дед Мороз вернется в степные и предгорные районы. Актуальна чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение. Везде и повсюду, если верить синоптикам, будет царить переменная облачность.

В Симферополе днем столбик термометра поднимется не выше +17°, северо-западный ветер до 13 метров.

На Южном берегу Крым все тот же вездесущий норд-вест 10-15 метров в секунду. Днем тепло +15°…+17°.

В Евпатории воздух прогреется до +16…18°, скорость северо-западного ветра достигнет 11 метров в секунду.

Не жарко и на востоке. В Судаке и Феодосии будет дуть норд-вест до 15 метров в секунду. Днем всего лишь +14…17°.

Вода в Черном море у берегов Крыма +11°… +14°.

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