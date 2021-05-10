В Ялте ищут мужчину с серо-зелеными глазами

Зеня Валерий Иванович. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым просит помощи неравнодушных людей.

- Помогите найти человека. Пропал Зеня Валерий Иванович, 55 лет (1966 года рождения), город Ялта, - сообщают поисковики, отмечая, что мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 3 мая.

Приметы пропавшего: 180 сантиметров рост, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза, лысый. Валерий Зеня был одет в черную куртка, белую рубашку, темно-синие брюки и кроссовки черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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