За сутки в Крыму зафиксировали 101 новый случай коронавируса

Медики полуострова делают все возможное, чтобы помочь заболевшим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За истекшие сутки на территории региона зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции.

Глава Республики Крым также сообщил, что у 13 человек COVID-19 не дает о себе знать - протекает без каких-ли симптомов.

- Из общего количества заболевших 83 выявлены при обращении в учреждения здравоохранения, 18 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отмечает руководитель республики.

Всего за минувшие 24 часа выздоровело после ковида 9 человек, за весь период – 38 248 мужчин и женщин.

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