Небо над Ялтой украсил салют в честь Победы

Салют в Ялте. Фото: кадр видео Владимир Пшеничный/VK

День Победы в Великой Отечественной войне значимое событие для всей страны. Праздник отметили жители и гости Крымского полуострова.

В Севастополе и Симферополе в честь 76-летия Победы прогремел праздничный салют: в столице Крыма пиротехнику запускали с Неаполя Скифского, а в городе федерального значения с акватории бухты.

Не осталась в стороне и Ялта.

На набережной жемчужины Крымского полуострова можно было полюбоваться огненными цветами, которые распускались высоко в небе.

- Красота! Ах, как восхитительно! Ур-а-а-а! - отдыхающие не стеснялись выражать свои радостные эмоции.

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