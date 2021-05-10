В Крыму с горы Чатыр-Даг сняли туристку

Туристке оказали всю необходимую помощь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Майские праздники все проводят по-разному: кто-то, лежа на диване, других же пряниками не корми, но дай возможность сходить в поход.

Крымским спасателям сообщили, что одной из любительниц активного отдыха нужна помощь.

- В районе горы Чатыр-Даг женщина повредила ногу и самостоятельно передвигаться не могла, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

может. Требовалась помощь спасателей.

Сотрудники чрезвычайного ведомства выдвинулись к месту ЧП, нашли пострадавшую и оказали ей доврачебную помощь.

Затем на носилках донесли туристку к карете «Скорой медицинской помощи», которая доставила ее в больницу под присмотр врачей.

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