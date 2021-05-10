В Симферополе и Севастополе 11 мая частично отключат электричество

Отключение произойдет в дневное время, поэтому свечи не понадобятся. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет. Перебои возникнут из-за ремонта электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пр-т Победы, 245;

село Трудовое: массив № 4 садовое товарищество «Строитель»

СЕВАСТОПОЛЬ с 9.00 до 17.00

пр. Нахимова 1-7;

ул. Коммунистическая 17-51;

ул. Сафронова 6-14,13-15;

ул. Харьковская 9;

ул. Симферопольская 2,15;

ул. Людмилы Павличенко 8;

ул. Суворова 5-9,19;

ул. Фрунзе 11/1;

ул. Советская 22,28,37-41;

ул. Супруна 8-А,10-А,14-А,10-Б,4,8,12-18;

ул. Генерала Хрюкина 16-А;

ул. Николая Музыки 18,22,28,32;

ул. Адмирала Владимирского 9-13;

ул. Катерная 2-6,10;

ул. Херсонская 2-12,1-9;

ул. Пластунская,130-а,130;

ул. Подольцева,121-145;

ул. Ревякина,32-104,17-97

с 8.00 до 17.00

ул. Городское Шоссе 27-б,25-27(нечет);

ул. Полынная 3;

бульвар Античный 4;

ул. Привольная 7/3,11/2;

ул. Степовая 7/3,11/2;

ул. Полетная 4;

ул. 5 км Балаклавского шоссе 10, 5

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