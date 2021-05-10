В Симферополе и Севастополе 11 мая частично отключат электричество

Отключение произойдет в дневное время, поэтому свечи не понадобятся.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет. Перебои возникнут из-за ремонта электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пр-т Победы, 245;
село Трудовое: массив № 4 садовое товарищество «Строитель»
СЕВАСТОПОЛЬ с 9.00 до 17.00
пр. Нахимова 1-7;
ул. Коммунистическая 17-51;
ул. Сафронова 6-14,13-15;
ул. Харьковская 9;
ул. Симферопольская 2,15;
ул. Людмилы Павличенко 8;
ул. Суворова 5-9,19;
ул. Фрунзе 11/1;
ул. Советская 22,28,37-41;
ул. Супруна 8-А,10-А,14-А,10-Б,4,8,12-18;
ул. Генерала Хрюкина 16-А;
ул. Николая Музыки 18,22,28,32;
ул. Адмирала Владимирского 9-13;
ул. Катерная 2-6,10;
ул. Херсонская 2-12,1-9;
ул. Пластунская,130-а,130;
ул. Подольцева,121-145;
ул. Ревякина,32-104,17-97
с 8.00 до 17.00
ул. Городское Шоссе 27-б,25-27(нечет);
ул. Полынная 3;
бульвар Античный 4;
ул. Привольная 7/3,11/2;
ул. Степовая 7/3,11/2;
ул. Полетная 4;
ул. 5 км Балаклавского шоссе 10, 5
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