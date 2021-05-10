На дороги Крыма Владимир Путин выделил 4 миллиарда рублей

К сожалению, не все трассы на полуострове выглядят идеально. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что Президент России Владимир Путин дал поручение направить до 1 июля 4 миллиарда рублей на развитие дорожной сети Крыма.

Руководитель региона отметил, что речь идет о бюджете ремонта, строительства трасс и улиц только на один год – 2021 год.

На совещании с главами администраций районов он дал негативную оценку работе чиновников Симферопольской администрации.

Такие выводы он сделал после двухдневного рейда по дворам столицы региона: руководитель лично проверил благоустройство, санитарное содержание и поговорил с жителями многоквартирных домов.

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