В Симферополе «НоваЦентр» останется без света

Света не будет целый день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В Симферополе 11 мая Гипермаркет «НоваЦентр» останется света. Это связано с ремонтом линий электропередач. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Света не будет с 08.00 до 17:00.

Напомним, что торговый центр расположен по адресу проспект Победы, 245.

Ранее сообщалось, что В Симферополе и Севастополе 11 мая частично отключат электричество. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

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