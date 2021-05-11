Симферополь может частично остаться без воды

Микрорайоны Пневматика и Петровская Балка могут остаться без воды. Фото: Архив "КП"

В Симферополе по улице Балаклавской с 08.00 вода будет поступать с ограничениями либо пропадет совсем. Проблемы связаны с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения по адресу: город Симферополь, улица Балаклавкая, 11.05.2021 с 08:00 будет отклонение от графика (ограничение) водоснабжения по адресу: микрорайон Пневматика, микрорайон Петровская Балка, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что симферопольцы сняли на видео, как из крана льется голубая вода.

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