Пьяный симферополец спровоцировал прохожего на агрессию и попал в травмпункт

Уточняя детали, правоохранители выяснили, что пострадавший сам навлек на себя неприятности. Фото: Архив "КП"

Местного жителя Симферополя избили в одном из районов студенческого городка. Об этом сообщило «КИА».

Информация о том, что 22-летний молодой человек в тяжелом состоянии находится в отделении нейрохирургии, поступила в полицию из городского травмпункта.

По словам пострадавшего, вечером он столкнулся с неизвестным в районе студенческого городка. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Полиция задержала 36-летнего жителя Симферополя, который во всем признался. Рукоприкладчик рассказал правоохранителям, что пострадавший, будучи подшофе, сам начал приставать к нему на улице, ругаясь матом.

Мужчина оскорбился таким поведением и ударил обидчика по голове. Теперь ему грозит тюрьма сроком до 3 лет.

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