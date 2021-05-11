В Алуште полиция задержала мужчину, который торговал наркотиками через «закладки»

Возбуждено уголовное дело.
Фото: Архив "КП"
Полиция Алушты задержала 30-летнего местного жителя по подозрению в сбыте синтетических наркотиков в большом объеме, сообщили пресс-службе МВД по Крыму.
- Установлено, что злоумышленник приобрел партию различных высокотоксичных наркотических средств синтетического происхождени, – говорится в сообщении.
После это мужчина расфасовывал товар по оному грамму и делал «закладки» по Алуште.
Наркотики полиция изъяла. Подозреваемый может сесть в тюрьму сроком до 15 лет.
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