В Алуште полиция задержала мужчину, который торговал наркотиками через «закладки»

Возбуждено уголовное дело. Фото: Архив "КП"

Полиция Алушты задержала 30-летнего местного жителя по подозрению в сбыте синтетических наркотиков в большом объеме, сообщили пресс-службе МВД по Крыму.

- Установлено, что злоумышленник приобрел партию различных высокотоксичных наркотических средств синтетического происхождени, – говорится в сообщении.

После это мужчина расфасовывал товар по оному грамму и делал «закладки» по Алуште.

Наркотики полиция изъяла. Подозреваемый может сесть в тюрьму сроком до 15 лет.

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