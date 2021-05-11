Из Курска в Симферополь начнут летать самолеты компании «ИрАэро»

Рейсы будут выполняться на самолётах «Суперджет-100». Фото: Архив "КП"

С 28 мая 2021 года авиакомпания «ИрАэро» начнет осуществлять полеты по маршруту Симферополь – Курск – Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсы будут выполняться по два раза в неделю – пятницам и воскресеньям. Продляться полеты до 3 октября.

По пятницам вылет из Симферополя будет в 14.00, прибытие в Курск в 16.00. Обратный рейс в 17.15. Время полета – два часа.

По воскресеньям вылет из Симферополя в 16.40, прибытие в Курск в 18.50. Обратный рейс в 19.55, прибытие в столицу Крыма в 21.55.

Стоимость одного билета от 4 050 рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50