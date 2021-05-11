Стало известно, сколько зарабатывает глава Крыма Сергей Аксенов

Аксенов владеет домом и земельным участком. Фото: пресс-служба главы Крыма.

Согласно данным, которые опубликованы на сайте крымского правительства, глава РК Сергей Аксенов заработал за 2020-й год 3,4 миллиона рублей. По сравнению с 2019-м доходы главы республику упали на 940 тысяч рублей. Зато заработки супруги Аксенова выросли.

Согласно открытым данным, Сергей Аксенов не имеет недвижимости, автомобиля у главы региона тоже нет. Однако у него есть земельный участок площадью 607 квадратных метров и дом почти такой же площади.

При этом заработки супруги главы республики выросли за год на 8,7 миллиона рублей. Жена Сергея Аксенова заработала в 20-м году 23,4 миллиона.

В ее владении 8 нежилых помещений на 562 квадратных метра, нежилое здание на 197 квадратов, и участок площадью 607 квадратных метров. Елена Аксенова имеет автомобиль марки BMW 750 LI XDRIVE.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50