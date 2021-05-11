На трассе «Таврида» в Крыму появился стрит-арт, посвященный Великой Победе

Тральщик «Защитник Т-411» во время Великой Отечественной войны выполнял задания у берегов Крыма и Кавказа. Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида».

На подпорной стене одного из участков трассы «Таврида» художники нарисовали грандиозный мурал, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Над рисунком работала команда Desarte365.

- Художники арт-кластера «Таврида» создали новый стрит-арт-объект, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, – говорится в сообщении.

Авторы вдохновлялись картиной «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411», где запечатлен сам тральщик в Черном море. Шесть человек трудились над изображением в 600 квадратных метров на протяжении 97 часов. На создание масштабной работы ушло 205 литров краски, а для реалистичной передачи цветов моря потребовалось 45 оттенков синего цвета.

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