На этой неделе крымчане будут работать три дня

14 мая крымчане официально не работают. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Майские праздники закончились, но у жителей Крыма на этой неделе запланирован еще один выходной. Об этом сообщает «Крым 24», ссылаясь на указ главы Крыма Сергея Аксенова.

Жители полуострова будут работать с 11 по 13 мая. В пятницу 14 мая в Республике Крым официальный выходной в связи с празднованием Ораза-байрама.

Более подробную информацию об этом можно получить в указе главы Крыма от 11 марта 2021 года № 57-У «О нерабочих праздничных днях».

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