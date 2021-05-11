Крымские власти выразили соболезнования по поводу расстрела в гимназии Казани

Среда, 12 мая, объявлена днем траура в республике Татарстан. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте

Соболезнования в связи с трагедией, которая сегодня произошла в гимназии № 175 Казани, где из-за стрельбы погибли восемь человек, выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

К главе республики также присоединился председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк, соболезнования семьям погибших выразили и власти Севастополя.

- Потрясен известием о страшной трагедии в школе в Казани. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крымчане разделяют боль и скорбь народа Татарстана, – написал Аксенов на своей странице в сети «ВКонтакте».

Также соболезнования семьям пострадавших высказал глава республиканского правительства.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, слова сочувствия и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, – написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.

Сегодня прошло собрание в правительстве Севастополя, которое началось с минуты молчания по погибшим.

По данным МВД по республике Татарстан, стрельбу учинил один человек – 19-летний Ильназ Галявиев, который действовал без пособников. В районе школы, где произошла стрельба, был введен режим контртеррористической операции.

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