Куклы-вымогатели: Назойливость аниматоров на набережных Ялты вынудила горожан обратиться к властям

Аниматоры выманивают деньги у туристов наглостью и хитростью. Фото: Архив "КП"

Жители и гости Алушты жалуются, что на набережной города мультяшные герои в ростовых костюмах не только развлекают прохожих, но и навязывают людям платные услуги. В связи с этим горожане просят администрацию курорта избавить их такого «развлечения».

Персонажи предлагают сделать совместное фото, требуя за пару снимков больше тысячи рублей, пишет ForPost.

- Оставили детей с бабушкой, она пошла гулять с ними к морю. Эти персонажи, мило завлекая, предложили с ними совместное фото, на телефон бабушки. За несколько фотографий они насчитали почти две тысячи рублей, - написала в группе «Черный список|Алушта» местная жительница.

По ее словам, особой деликатностью актеры, переодетые в плюшевые костюмы, не отличаются.

В администрации Алушты заявили, что осведомлены о происходящем. В скором времени контракт с этими людьми расторгнут, так как актеры нарушают разрешенный маршрут передвижения.

- Мы расторгнем договор с куклами. Мы видели, как они останавливают людей, ведут себя вызывающе, поэтому в первый рабочий день (после майских каникул, - Ред.) на заседании комиссии мы вынесем решение о расторжении, - цитирует издание главу городской администрации Алушты Галину Огневу.

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