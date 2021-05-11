В ялтинском зоопарке обезьяны отобрали у туристки телефон и чуть не вырвали волосы

Туристка перед вылетом решила снять обезьянок на камеру телефона. Фото: Архив "КП"

В зоопарке «Сказка», который расположен в Ялте, обезьяны отобрали у посетительницы телефон и вцепились ей в волосы, сообщает ForPost. Очевидцы инцидента выложили видео в группе «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео запечатлен момент, как посетители зоопарка наблюдают за двумя шимпанзе. Одна из зрительниц подошла близко к вольеру, чтобы сделать фото животных, но звери выбили смартфон из рук женщины.

Желание вернуть его обратно обернулось для девушки не менее удручающим положением: одна из обезьян схватила туристку за волосы и попыталась затащить в клетку.

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