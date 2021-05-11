Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 мая 2021 17:14

В ялтинском зоопарке обезьяны отобрали у туристки телефон и чуть не вырвали волосы

Женщина слишком близко подошла к клетке
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Туристка перед вылетом решила снять обезьянок на камеру телефона.

Туристка перед вылетом решила снять обезьянок на камеру телефона.

Фото: Архив "КП"

В зоопарке «Сказка», который расположен в Ялте, обезьяны отобрали у посетительницы телефон и вцепились ей в волосы, сообщает ForPost. Очевидцы инцидента выложили видео в группе «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео запечатлен момент, как посетители зоопарка наблюдают за двумя шимпанзе. Одна из зрительниц подошла близко к вольеру, чтобы сделать фото животных, но звери выбили смартфон из рук женщины.

Желание вернуть его обратно обернулось для девушки не менее удручающим положением: одна из обезьян схватила туристку за волосы и попыталась затащить в клетку.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧП