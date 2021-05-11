Минобороны выложило запись перехвата самолетов Франции над Черным морем

Нарушений границы Российской Федерации не допущено. Фото: минобороны РФ / ВКонтакте.

Министерство обороны РФ на своей официальной странице во «ВКонтакте» опубликовало видео, на котором запечатлен перехват и сопровождение трех самолетов ВВС Франции. Съемку, с большей вероятностью, вели из российского истребителя.

- Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря 11 мая 2021 года были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели, – говорится в сообщении Минобороны.

Чтобы опознать воздушные цели и проконтролировать, что они не нарушают государственной границы, в воздух направили истребитель Су-30. Объекты опознали как два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции.

- Никаких нарушений государственной границы Российской Федерации не допущено, – добавили в министерстве.

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