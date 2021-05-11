Двух украинских депутатов подозревают в покушении на хищение нацресурсов Крыма

Фото: Архив "КП"

Генпрокуратура Украины подозревает в государственной измене и хищении национальных ресурсов Крыма двух депутатов парламента. По данным источников «Интерфакса», подозрения касаются Виктора Медведчука и Тараса Козака.

- Сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей, - написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на странице на Facebook.

Также генпрокурор сообщила, что не установлено местонахождение депутата М. По словам Венедиктовой, СБУ принимает меры, чтобы найти подозреваемого и вручить ему ходатайство о содержании под стражей.

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