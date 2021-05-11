ДТП в Симферополе: легковушка врезалась в столб

Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ВКонтакте

В крымской столице в районе улицы Севастопольская произошла авария: столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, ДТП произошло 10-го мая. Один из автомобилей после аварии врезался в столб. Никто не пострадал. К месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что трое крымских полицейских погибли в жуткой аварии. Лобовое столкновение произошло на дороге Кировское-Приветное.

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