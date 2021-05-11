В Симферополе почтили память погибших во время трагедии в Казани

Подобные акции прошли в Керчи и Севастополе Фото: Архив "КП"

Во вторник 11 мая в крымской столице почтили память погибшим в казанской школе, в которой сегодня 19-летний подросток устроил теракт.

Траурная акция прошла в Симферополе в 18.00 на улице Шмидта. У каждого неравнодушного была возможность возложить цветы возле представительства Республики Татарстан в Крыму и почтить память погибшим.

Заметим, подобные акции прошли в Керчи и Севастополе. По последним данным, число погибших в результате стрельбы в школе Казани возросло до девяти.

Напомним, после трагедии в казанской школе, в которой погибло 10 человек, в образовательных учреждениях Крыма планируют усилить охрану. В школах пройдут инструктажи с преподавателями и учащимися о том, как нужно себя вести при возникновении внештатных ситуаций, в том числе, при обнаружении неизвестных предметов.

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