Погода в Крыму на 12 мая: зюйд-вест и тепло до +18°

Черное море еще холодное, купаться рановато. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 мая на Крымском полуострове хозяйничает прежний дуэт - чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность, днем столбик термометра поднимется до отметки +18°, будет дуть юго-западный ветер 6-11 метров.

В Алуште и Ялте переменная облачность, днем термометр покажет +16…18°. Здесь скорость зюйд-веста также ограничена 11 метрами в секунду.

В Евпатории воздух прогреется до +19°, скорость юго-западного ветра достигнет 11 метров в секунду. Переменная облачность.

На востоке полуострова переменная облачность: в Судаке и Феодосии будет дуть все то же зюйд-вест до 11 метров в секунду. В дневное время тепло не выше +17°…19°.

Вода в Черном море у берегов Крыма +12°… +14°.

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