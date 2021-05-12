«На Ялту надвигается апокалипсис»: Над Южным берегом Крыма замечены причудливой формы облака

Жуткое, но красивое небо. Фото: Андрей Алексеевич/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Погода на полуострове не перестает куражиться. Холодная весна больше смахивает на южную зиму. Удивляет не только столбик термометра, который опускается ниже двадцати градусов тепла, а ночью и вовсе случаются заморозки, но и небосвод над южным краем.

- На Ялту сегодня надвигается апокалипсис, - этот пост в популярном крымском паблике щедро проиллюстрирована фотографиями.

На снимках небосвод над южной столицей регион, по которому проплывают облака, которые своим причудливым видом у впечатлительных особ способны вызвать трепет и даже некий мистический страх.

Вид на Ялту с Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Пользователи соцсети живо делятся впечатлениями, оставляя комментарии: «Жутко, но красиво»; «О да, небо сегодня - это что-то с чем-то»; «На Ялту надвигается апокалипсис»; «Сначала показалось, что это огромная волна. А это небо, оказывается!»

Нашелся знаток, привязавший небесное явление к имени известного художника-сюрреалиста, который родился в этот день - 11 мая:

- Небесный капучино в день рождения Сальвадора Дали!

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