Путин наградил главу республики Крым орденом Александра Невского

С момента учреждения современного ордена 7 сентября 2010 года им наградили 378 человек. Фото: сайт президента России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Крыма Сергея Аксенова орденом Александра Невского. На официальном портале правовой информации опубликован соответствующий указ.

Госслужащие могут стать кавалерами ордена за особые заслуги в деле государственного строительства. Почетная награда уже существовала в годы Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации.

- За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича – главу Республики Крым, – сказано в документе.

Также в 2014 году Сергей Аксенов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

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