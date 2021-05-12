Без воды 12 мая частично останутся Симферополь и Евпатория

В связи с проведение ремонтных работ некоторые районы Симферополя и Евпатории останутся без воды. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Несколько районов Симферополя и Евпатории в среду 12 мая останутся без воды, предупреждает ГУП РК «Вода Крыма».

Временные ограничения будут действовать в поселке Исмаил-Бей в пригороде Евпатории, на улице Арифа Абдураманова и Эсми Улановой. Это связано с проведением ремонтных работ.

- Отключение продлится с 10:30 утра до 17:30 вечера, – передается в сообщении.

В Симферополе в среду не будет воды с 8.00 до 23.00 на следующих улицах: Бородина, Тепличная, Совхозная, Дальняя, а также в жилом комплексе «Клевер».

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