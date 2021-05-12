В Крыму 109 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

На ИВЛ находятся 8 пациентов Фото: Архив "КП"

В Крыму по состоянию на сегодняшний день 109 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге по ситуации с распространением с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- Самостоятельное бесконтрольное лечение приводит к увеличению пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, - отметил он.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 8 пациентов, 19 находятся на не инвазивной вентиляции, 441 человек подключен к кислороду.

Всего за неделю в Крыму выявлено 712 случаев коронавируса и 763 пневмоний. Скончались 32 человека. Госпитализированы 388 человек, выписали 487 выздоровевших. Для лечения от COVID-19 задействовано 2038 коек, проходят лечение в стационарах 1593 пациента с коронавирусом и пневмониями, 512 человек лечатся амбулаторно.

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