Более 22 тысяч крымчан привились от коронавируса за майские праздники

За майские праздники прививки сделали 22 тысячи 476 человек Фото: Анна КИРИЕНКО

Более 22 тысяч крымчан сделали прививку от коронавируса за майские праздники. В регионе работают 96 пунктов вакцинации, в том числе 11 мобильных прививочных пунктов. Задействованы 57 выездных бригад

- В республику поступило 232 тысячи 852 дозы вакцины, привито 174 тысячи 163 человека, - сообщил на брифинге по ситуации с распространением с коронавирусом министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Мобильные пункты функционируют в Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Симферополе в 5 торговых центах и возле центра «Здоровье», в Керчи.

Накануне майских праздников в Крыму общее количество привитых от коронавируса составило 151 тысяча 687 человек.

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