Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в пяти регионах Крыма

Пять регионов Крыма в "красной зоне" по коронавирусу Фото: Архив "КП"

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в пяти регионах Крыма. Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса сообщил замруководителя управления Росптребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Рост заболеваемости коронавиурсом отмечается в Симферополе, Алуште, Кировском, Советском, Красноперекопском районах, - отметил он.

Среди заболевших 31% составляют лица старше 65 лет. 44% случаев единичного инфицирования.

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