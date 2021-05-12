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Общество12 мая 2021 11:04

Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в пяти регионах Крыма

Треть инфицированных старше 65 лет
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Пять регионов Крыма в "красной зоне" по коронавирусу

Пять регионов Крыма в "красной зоне" по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в пяти регионах Крыма. Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса сообщил замруководителя управления Росптребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Рост заболеваемости коронавиурсом отмечается в Симферополе, Алуште, Кировском, Советском, Красноперекопском районах, - отметил он.

Среди заболевших 31% составляют лица старше 65 лет. 44% случаев единичного инфицирования.

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Коронавирус в Крыму