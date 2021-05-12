На въезде в Крым санитарный контроль не прошли 89 граждан Украины

ПЦР-тест необходимо делать дважды: за трое суток до въезда, и в течение пяти дней после Фото: Архив "КП"

На въезде в Крым за неделю санитарный контроль не прошли 89 граждан Украины. Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса сообщил замруководителя управления Росптребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Через автомобильные пункты не были допущены к въезду 89 человек - иностранные граждане, у которых не было при себе результата на теста коронавирус методом ПЦР-диагностики, либо тест был сделан раньше 72 часов до въезда,- пояснил он.

Кроме того, 12 человек не предоставили данные повторного тестирования, которое необходимо сделать в течение 5 дней с момента прибытия. 18 иностранцев оштрафованы за нарушение санэпидтребований во въезду в РФ на 230 тысяч рублей.

Всего за неделю из-за границы в Крым прибыл 5581 человек, в том числе 3754 через мобильные пункты пропуска на границе с Украиной, 1827 авиасообщением. Выявлено 5 случаев коронавируса — 4 у граждан, прибывших из Украины и 1 гражданин прилетел из Франции. Один гражданин, прибывший из Великобритании, находится на самоизоляции.

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