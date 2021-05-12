В Крыму проходят траурные мероприятия после трагедии в Казани

Утром 11 мая 19-летний подросток открыл стрельбу в здании казанской гимназии №175 Фото: Архив "КП"

После казанской трагедии на полуострове проходят траурные мероприятия. Как сообщили в Центре управления регионов, утром 11 мая мемориал памяти оборудовали в Керчи.

Стенд оборудовали на площади Ленина. Жители города принесли туда свечи, цветы и игрушки. Поток людей не прекращался до самой ночи, поэтому мемориал пока убирать не планируют.

Памятная акция около постоянного представительства Республики Татарстан в Крыму и Севастополе прошла и в крымской столице, где создали книгу соболезнований. В ней любой желающий может написать слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших в казанской трагедии. - За сутки в книге выразили свои соболезнования больше 150 человек. Очень много слов поддержки приходят на почту нашего представительства, - отметили в постпредстве Республики Татарстан

Напомним, утром 11 мая 19-летний подросток открыл стрельбу в здании казанской гимназии №175. В результате трагедии погибли девять человек, большинство из них - дети. Еще более 20 пострадавших находятся в больнице.

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