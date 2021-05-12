В Крыму за сутки 98 новых случаев коронавируса

За сутки в Крыму 98 подтвержденных случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

В Крыму за истекшие сутки выявлено 98 новых случаев коронавируса. В том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 79 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории провели исследования проб на коронавирус 1906 человек. Выписаны с выздоровлением 192 пациента.

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