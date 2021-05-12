На нудистском пляже под Коктебелем нашли схрон боеприпасов из 90-х

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
На территории Лисьей бухты в феодосийском селе Курортное пограничники нашли тайник с боеприпасами.
По данным пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Крыму, схрон с деталями огнестрельного оружия сильно поржавел. Там же нашли около 400 штук патронов различного калибра, а также осколочную гранату Ф-1 и емкость с порохом.
- По данному факту установленным порядком были проинформированы сотрудники МВД, а также взрывотехники Росгвардии по Республике Крым, которые произвели вскрытие схрона и извлечение обнаруженных предметов из земли. По предварительной версии, обнаруженный схрон относится к 90-м годам прошлого столетия, - уточнили в пресс-службе.
Все предметы, которые нашли пограничники, переданы в правоохранительные органы.
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