Какой урожай ждать в этом году в Крыму

Тенденция глобального потепления все еще продолжает расти

Прохладная весна негативно сказалась на некоторых плодовых культурах во время их цветения, сообщил доцент кафедры плодоводства и виноградарства Крымского федерального университета Владимир Рябов.

По словам ученого, этим летом можно не ждать щедрого урожая абрикосов и персиков, но черешня, вишня и слива будут в обычном объеме. Всему виной нетипичность прошедшей зимы. За три месяца сезона периоды интенсивного потепления сменялись периодами резкого похолодания, а апрель не радовал благоприятной погодой для цветения. Низкие температуры привели к снижению морозостойкости растений и вызвали сильное повреждение цветковых почек. Степень повреждения была значительной и достигала 80-90% от общего количества заложившихся цветков

- Черешня, вишня, яблоня и груша, против обыкновения, начали цвести только в первых числах мая. Все они благополучно отцвели при теплой погоде: произошло нормальное опыление, полноценное оплодотворение, образовалась обильная завязь. Это связано с тем, что холодный апрель задержал вегетацию семечковых и косточковых культур, и они начали цвести, когда миновала опасность весенних заморозков. Таким образом, несмотря на возможный недобор абрикосов и персиков, в целом урожай плодовых культур в текущем году ожидается высоким, - отметил Рябов.

По словам доцент кафедры плодоводства и виноградарства, тенденция глобального потепления все еще продолжает расти. Если прошлый год был самым теплым за последние 30 лет, то в 2021 ожидается подобная ситуация, что может хорошо отразиться на развитии садоводства в Крыму.

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