Многотонным фурам запретили в летнюю жару ездить по дорогам Крыма

Ограничения распространяются не на все перевозки. Фото: Архив "КП"

Летом в дневное время большегрузам запрещено перемещаться по дорогам Крыма. Соответствующий приказ министра транспорта республики опубликован на официальном портале правительства Крыма.

- Ввести с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 года в период с 10.00 до 22.00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по Цельсию… временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Крым с асфальтобетонным покрытием тяжеловесных транспортных средств, – сказано в тексте приказа.

Международные перевозки грузов, доставка продуктов, животных, лекарств, топлива, удобрений, военной и дорожно-строительной техники – то, на что ограничения не распространяются.

Также не будут останавливаться пассажирские перевозки автобусами.

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