Погода в Крыму на 13 мая: южный ветер и тепло до +24°

В Симферополе воздух прогреется до +24°.

13 мая на Крымском полуострове, как и накануне, актуален порядком всем поднадоевший тандем - чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение. В наличии и повсеместная переменная облачность.

В Симферополе станет значительно теплее: столбик термометра поднимется до отметки +22°…24°. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Южный берег Крыма, а речь идет об В Алуште и Ялте, в дневное время будет +18…20°. Южный ветер скоростью до 11 метров в секунду.

Евпатория порадует комфортной температуры воздух днем до +20°. Скорость ласкового южного ветра не превысит 10 метров в секунду.

На востоке полуострова в Судаке и Феодосии синоптики обещают южный ветер до 5-10 метров в секунду. Столбик термометра покажет днем +18°…20°.

Вода в Черном море у берегов Крыма +12°… +14°.

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