Аксенов выступил за контроль над информацией в интернете

Удобство современных цифровых технологий имеет и негативные стороны. Фото: Людмила ЗЕМЛЯКОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался на тему безопасности в интернете: улучшение нормативной базы позволит установить контроль над распространением агрессивной информации. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Трагедия в Казани снова ставит перед нами вопрос о влиянии негативного интернет-контента на нашу молодежь. Мы понимаем, что цифровые технологии – это, с одной стороны, прогресс, а с другой – всеобщая доступность и вседозволенность любой информации, в том числе агрессивной, – сказал Аксенов.

По его мнению, нормативную базу нужно продолжать формировать. В результате своевременно можно будет влиять на нежелательный контент. Это относится ко всем органам власти – законодательной и исполнительной.

В ранее в ФСБ выступили с инициативой создать универсальные системы хранения ключей, с помощью которых шифруются мобильные приложения. Это позволит защитникам закона быстро получать зашифрованные данные, представляющие опасность.

Напомним, что в казанской гимназии (№175) 11 мая из-за стрельбы погибли девять человек, кроме того, около двух десятков людей пострадало. По данным МВД по Республике Татарстан, стрельбу в учебном заведении устроил 19-летний Ильназ Галявиев.

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