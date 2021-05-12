Часть Симферополя и Севастополя 13 мая останется без света

Свет исчезнет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество. «Отключка» продлится несколько часов.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Набережная 60-летия СССР, 50;

ул. Александра Невского (Розы Люксембург), 27

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 23.00 (12 мая) до 06.00 (13 мая)

пр-т Античный, 9, 11, 16, 11а, 15а, (Фондохранилище Херсонеса Таврического);

бухта Омега, 2а;

ул. Павла Корчагина, 18.

с 11.00 до 14.00

ул. Николая Музыки 2;

ул. Степаненко 8;

ул. Супруна 1-9;

ул. 4 Бастионная 36

с 9.00 до 17.00

пр. Победы 44-В;

ул. 6 Бастионная 83;

ул. Героев Севастополя 25;

ул. Карла Либкнехта 46-50,39,41;

ул. Матвея Воронина 60,78-94,65,67;

ул. Астраханская 3,7

село Штурмовое: туп. Поворотный 34, 64,35,35-А; ул. Поворотная 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-36, 1-А,3-15,21; ул.Дагджи 4-24; ул.Мераба 4-46,1-41; ул. Полевая 2,4,10

с 8.00 до 17.00

поселок Андреевка: ул. Приусадебная 6-8(чет),18-24(чет),48,52,70,74,78-80(чет),86, 5,15-19 (нечет),23,37-41(нечет),51-53(нечет),57-59(нечет),6, ул. Объездная 6-12(чет),18-24(чет),28,36, 50, 5-а,3-5(нечет),13-15(нечет),21-29(нечет),37-39(нечет),49,57-59(нечет), к.1007

поселок Солнечный: ул. Караизюмская 2-а,26-а,2-40(чет), 1-39(нечет), ул. Сергея Патрогина 2-40 (чет), 1-39(нечет)

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